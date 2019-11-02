Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk CEO ile yeni bir başlangıç yapan Türk Telekom rekor gelir ve kâra imza attı. 2019’un ocak-eylül döneminde yüzde 15,6’lık büyüme gerçekleştiren Türk Telekom, aynı sürede 17,4 milyar TL gelir elde ederek 2008’deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Ayrıca, Türk Telekom güçlü faaliyet performansı ve etkin faaliyet gideri yönetimi sayesinde sadece 2019 üçüncü çeyrekte 1,1 milyar TL net kâr elde ederek son 11 yılın en yüksek üçüncü çeyrek dönem net kârına ulaştı. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 artarak 8,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın dokuz ayında satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK kârlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom’un net kârı da son 7 yılın en yüksek dokuz aylık değeri olan 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelir artışlarında ise özellikle sabit genişbant ve mobil müşteri sayısı etkili oldu.

2,8 MİLYAR TL YATIRIM

Söz konusu dönemde 2,8 milyar TL yatırım yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, borçluluk oranını ve yabancı para riskini de önemli ölçüde azalttıklarını söyledi. Önal “Net borcumuz, 2018 sonundan beri 315 milyon dolar geriledi. Borçluluk oranımızı dört yılın en düşük seviyesine indirdik. Yine, 2018’in üçüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar eş değerinde olan net açık yabancı para pozisyonumuzu 2019 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 446 milyon dolara düşürmüş bulunmaktayız. Bu sayede gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azalmaya devam etti. Güçlenen bilançomuzla birlikte artan öngörülebilirliğin paydaşlarımız için değer oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.

1 MİLYON 667 BİN YENİ ABONE

Dokuz ayda 1 milyon 667 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47,6 milyona taşıdı. Toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11,3 milyonu aşarken Türk Telekom’un fiber şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da son çeyrekte 2015 yılından bu yana en yüksek çeyreklik artış olan 884 bin artışla 20,3 milyon haneye yükseldi. Mobil abone sayısı da 1,2 milyon net

artışla 22,8 milyona çıktı.

DİJİTAL UÇURUMU AZALTACAĞIZ

Dijital uçurumu azaltmak ve internet penetrasyonu artırmak için çalıştıklarını belirten Önal şöyle konuştu: Türk Telekom olarak en önemli hedeflerimiz arasında mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve dijital uçurumu azaltarak Türkiye’de her kesimi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak bulunuyor. Bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye’de son iki yılda yüzde 57’ye yükselttiğimiz Türkiye genişbant hane halkı penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda sıkı şekilde çalışıyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde elektrik şirketleri ile yaptığımız iş birliklerini arttırarak Türkiye’nin 43 şehrini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık.

5G’YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ

5G ve onu destekleyecek fiber altyapıya odaklanacaklarını belirten Ümit Önal “Uzunluğu her geçen gün artan 295 bin kilometrelik fiber altyapımızın yanı sıra, 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle de Türkiye’de 5G’ye en hazır operatörüz. Yüksek hızda kablosuz sabit interneti müşterilere sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de deneyen ilk operatör olduk. Millî teknoloji dönüşümünün her adımında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile Türkiye’yi geleceğe taşırken, 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz” dedi.