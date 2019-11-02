Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peter G. Peterson Vakfının açıkladığı özel rapora göre, ABD'nin ulusal borcuna ödenen faizin önümüzdeki on yılda yaklaşık 6 trilyon dolar olacağını duyurdu. ABD'nin her gün 1 milyar dolar faiz ödediğini belirtti. Ayrıca ABD'nin ulusal borcunun hane başına 179 bin dolar veya kişi başına 70 bin dolar olduğunu hesapladı.

Eylül ayında, ABD Hazine Bakanlığı federal bütçe açığının 2019 yılında 984 milyar dolara yükseldiğini ve bir yıl önceki 779 milyar dolarlık açığın 205 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

ABD'nin ulusal borcu, Hazine Bakanlığı ve Peter G. Peterson Vakfına göre ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığından beri 3 trilyon dolar arttı. Başkan Trump'ın göreve geldiğinde ABD'nin toplam borcunun 19,95 trilyon dolar olduğu açıklandı.