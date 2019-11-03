Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ESK, bu uygulama ile kıymanın kilogramını 29 liradan, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmaya başladı. Halen Türkiye’nin 81 ilinde satış noktası bulunan Şok ve Migros marketleri aracılığıyla tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan da kuşbaşı satışı devam ediyor. Ürünler, yarım kiloluk ambalajlar içinde “Et ve Süt Kurumu” markasıyla satılıyor. İndirimli et satışı uygulamasının ardından diğer marketlerin de söz konusu ürünün fiyatlarında indirime gitmesiyle birlikte, iki yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiş oldu. ESK Genel Müdürü Osman Uzun, “Tüketicilere uygun fiyata ve kaliteli kırmızı et ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Fiyatlarda önemli artış yaşanmaması bizim için çok önemli” dedi.