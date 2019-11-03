Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü kurulan işletmelerin çoğunun ömrü, oldukça kısa sürüyor. Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, “Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Ama bunların ortalama ömrü 25 yıl. İkinci nesle ancak yüzde 30’u, 3. nesle yüzde 12’si, 4. nesle ise sadece yüzde 3’ü kalabiliyor” dedi. Ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik misyonuyla yola çıktıklarını ifade eden Çilingiroğlu, şöyle konuştu: Aile şirketlerinin nesilden nesle güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için; aile, iş ve ortaklık dinamiklerinden oluşan üç boyutun dikkatle ele alınması gerekiyor. Bunun için de emek, kaynak ve zaman ayırmaları şart. Kurumsallaşma, özellikle nesil geçişlerinde sürdürülebilirlik için vazgeçilmez bir unsur oluyor.