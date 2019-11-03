Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış hatlarda sırası ile Marakeş, Sharjah, Strazburg, Port Harcourt, Bali, Pointe-Noire, Mexico City ile Cancun ve Luksor hatlarını açtıklarını belirten Aycı şunları kaydetti: “5 Aralık itibarı ile Finlandiya’da Rovaniemi’ye uçmaya başlayacağız. Aralık ayında Muscat (Umman) hattının haftalık frekansını 7’den 10’a çıkaracağız. 2020 yaz tarifesiyle birlikte Los Angeles, Singapur ve Kuala Lumpur hatlarımızı 7 frekanstan 11’e ve Washington DC hattımızı da 7 frekanstan 10’a çıkaracağız. Osaka hattımızı ise nisan ayında yeniden devreye alıyoruz. Tokyo’da Narita’ya ilaveten Haneda Havalimanı’ndan da gerekli uçuş izinlerini aldık. Çin’de İpek Yolu’nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. Diğer yandan daha önce odağımızda olan Newark’ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Bunun yanı sıra Kanada’da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz.”