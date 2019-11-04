Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Yakın geçmişte çok defa yanılan, geriden gelen, hatta çeşitli baskılarla olumlu gelişmeleri görmezden gelen bu kuruluşlar, oluşturdukları yanlış algılarla ‘finansal terör’e de hizmet ediyor. Son olarak Fitch’in cuma günü aldığı karar tartışma konusu oldu. Geçen temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB-’ye düşüren Fitch, not görünümü ‘negatif’ olarak teyit etmişti. İndirime gerekçe olarak da; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını ve S-400’ler sebebiyle ABD’den gelecek muhtemel müeyyide riskini göstermişti. Bu kararın ardından aylar geçti, Fitch’in dikkat çektiği bütün riskler ortadan kalktı.

HER ŞEY DÜZELİYOR, AMA!..

Merkez Bankası, yeni yönetimiyle birlikte 10 puanlık faiz indirimine imza attı. Politika faizi yüzde 24’ten 14’e kadar çekildi. Bu süreçte enflasyon ciddi anlamda gerileyerek baz etkisiyle de olsa tek haneyi gördü. Sene sonu beklentileri ise yüzde 12 civarında seyrediyor. İhracat, küresel durgunluğa rağmen belli tempoda devam etti. Türkiye’nin dış açığı son bir senede yüzde 55 daraldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85 gibi yüksek seviyelere geldi. Türkiye, aynı zamanda aylardır cari fazla veren bir ülke konumuna geçti. Turizmde, hem gelir hem turist sayısı bakımından rekorlar devam ediyor. Jeopolitik risk olarak gösterilen Kuzey Suriye meselesi ve ABD ile ilişkiler, hem sahada hem masada başarılı şekilde yürütüldü. Türkiye gerekli anlaşmaları da sağlayarak, istediğini alıp güçlenerek bu süreçlerden çıktı. Bu arada döviz kurlarında stabil görünüm sağlandı. Yatırım iklimi yeniden oluştu, ertelenen girişimler devreye alınmaya başladı. Tüketici güveni de yükselerek piyasaya canlılık geldi. Türkiye’nin risk priminde hissedilir iyileşmeler yaşandı. 2019 büyüme oranları da, kötü beklentilerden daha yukarı revize edildi.

BAKAR FAKAT GÖRMEZLER

Bütün bu olumlu gelişmelerin ardından gözler Fitch’e çevrildi. Notu düşürmek söz konusu olduğunda hemen karar veren Fitch; Türkiye ekonomisine dair dikkat çektiği riskler zayıflamasına ve hatta bir çoğu ortadan kalkmasına rağmen, aynı hızda aksiyon alamadı. Cuma akşamı Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BB-”de bıraktı. Türkiye’nin hakkını yememiş olmak için de(!) görünümü ‘negatif’ten ‘durağan’a revize etmekle yetindi. Analistler yerli-yabancı birçok yatırım çevresinin, Türkiye’nin açık şekilde haksızlığa uğradığını gördüğünü, bu raporlara artık çok da aldırış etmediğini, gerçeklere bakarak Türkiye’ye reel ve finansal anlamda yatırım yapmaya devam edeceğini vurguluyor.