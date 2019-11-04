Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa adı “sosyokent” olan teknoloji geliştirme bölgesindeki çalışmaları, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yürütecek. Rektör Prof. Dr. Mehmet Barca “Sosyokent için 2020’de, 67 şirketimizle çalışmalarımıza başlamak niyetindeyiz. Teknoloji geliştirme bölgesi olarak yaptığımız sosyokent modellemesi dünyada bir ilktir. Kâr amacı güden, şirketleşmeyi düşünen, piyasada ticarete konu olacak yenilikçi ürünler, hizmetler üretmeyi amaçlayan bir oluşum. Eğitimden sağlığa, enerji verimliliğinden yaşlı hizmetlerine kadar sosyal yeniliğin girmeyeceği bir alan düşünülemez. Amacımız, bunların ticari ürünlere dönüştürülebilecek kısımlarını özenle seçip kuluçkaya almak ve birer ürüne dönüştürmek” dedi.