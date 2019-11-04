Kısa adı “sosyokent” olan teknoloji geliştirme bölgesindeki çalışmaları, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yürütecek. Rektör Prof. Dr. Mehmet Barca “Sosyokent için 2020’de, 67 şirketimizle çalışmalarımıza başlamak niyetindeyiz. Teknoloji geliştirme bölgesi olarak yaptığımız sosyokent modellemesi dünyada bir ilktir. Kâr amacı güden, şirketleşmeyi düşünen, piyasada ticarete konu olacak yenilikçi ürünler, hizmetler üretmeyi amaçlayan bir oluşum. Eğitimden sağlığa, enerji verimliliğinden yaşlı hizmetlerine kadar sosyal yeniliğin girmeyeceği bir alan düşünülemez. Amacımız, bunların ticari ürünlere dönüştürülebilecek kısımlarını özenle seçip kuluçkaya almak ve birer ürüne dönüştürmek” dedi.
İlk sosyokent 67 şirketle geliyor
04.11.2019 - 06:01 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ankara’nın Altındağ ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan alan, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.
Etiketler : ankara altındağ,sosyokent,sosyokent ankara,
660415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/660415.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER