Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 4 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL cumartesi gününde 5,70'in üzerinde hareket ediyor.

Euro/TL de 6,37'in hemen altında seyrediyor.