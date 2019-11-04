Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
4 KASIM 2019 DOLAR/EURO
Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,70'in altında hareket ediyor.
Euro/TL de 6,36 seviyesinde
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
4 KASIM 2019 DOLAR/EURO
Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,70'in altında hareket ediyor.
Euro/TL de 6,36 seviyesinde
Etiketler : dolar,euro,son durum,