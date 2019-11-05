Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan toparlanma, makroekonomik rakamlara yansımaya devam ediyor. Geçen yılki kur şokunun ardından yüzde 20’nin üzerine çıkan enflasyonda, baz etkisiyle de olsa gerileme sürüyor. Yıllık enflasyon ekimde, yüzde 8,55 ile son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde ise, aylık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor. TÜFE’de son 3 yılın en düşük enflasyonunu yakaladık. Mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız” dedi. Ana harcama grupları itibarıyla ekimde; (aylık bazda) en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış ise; yüzde 43,6 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14,24 ile sağlık, yüzde 14,2 ile eğitim, yüzde 13,71 ile lokanta ve oteller, yüzde 13,43 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi; enflasyonun geçen yıla göre gerilemesinde, işlenmiş gıda fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve gıda dışı diğer gruplarda artışların kur şokunun yaşandığı döneme göre ılımlı kalmasının etkili olduğunu söyledi. Kısa vadede, geçen yıl kasım-aralık döneminde görülen “negatif” gerçekleşmenin oluşturacağı baz etkisi sebebiyle, enflasyonda yukarı yönde hareket olacağını hatırlatan Bürümcekçi, şunları kaydetti: Yıllık enflasyonun, yılı yüzde 12 civarında bitirmesi muhtemel duruyor. Gelecek dönemde de; gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı, ham petrol ve diğer emtia fiyatları görünümü, döviz kuru hareketleri, kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerinde belirleyici olacak.

ÜRETİCİNİN MALİYETİ DE DÜŞÜYOR

Kur baskısının hafiflemesi ve olumlu iklim şartları sebebiyle, üretici maliyetlerinde de “hissedilir” gerileme devam ediyor. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), aylık bazda sadece yüzde 0,17, yıllıkta ise yüzde 1,7 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,32, imalat sanayiinde yüzde 0,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,35, su temini sektöründe yüzde 0,96 arttı.

FAİZDE YENİ İNDİRİM YOLDA

Merkez Bankası; temmuz, eylül ve ekim toplantılarında politika faizini bin baz puan indirerek, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Hem enflasyondaki düşüş hem büyük merkez bankalarının gevşeme adımları, içeride yeni indirim beklentisini kuvvetlendirdi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Merkez Bankası Başkanı, gelişmelere göre hareket edeceklerini ifade etmişti. Başkanın bu mesajını ‘aralıkta da şartların izin verdiği boyutta son bir indirim yaparak bir süre beklemeye geçeceği’ şeklinde okumaktayız” dedi.

BORSA ÇIKTI, DOLAR DÜŞTÜ

Olumlu gelen enflasyon rakamlarına piyasaların da tepkisi pozitif oldu. Dolar, TÜFE üzerindeki baskının hafiflemesiyle birlikte dünkü işlemlerde 5,70 TL’nin altını gördü. Borsa da yüzde 1,5’i aşan primle, yeniden 100 bin puanın üzerini test etti. Analistler; borsanın 100 bin puanın üzerinde tutunmasının önemli olacağını, ardından ilk etapta 104-105 bin bandının hedeflenebileceğini belirtiyor. Dolarda da yükselişlerin cılız kalacağı, yukarı yönlü hareketlerin “satış fırsatı” olarak değerlendirilebileceği öngörülüyor.