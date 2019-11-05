Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faiz indirimleri, gerileyen enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmaların azalması, kamu bankaları öncülüğünde kredi hacmini artırmaya yönelik politikalar ve geçen yılın ikinci yarısından gelen olumlu baz etkisi gibi sebepler, ekonomide yaşanan bahar havasını yeni yılda da sürdürecek. “2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı”na göre, bu yılın ikinci yarısında başlayan ekonomideki toparlanma, yeni yılda daha da ivme kazanacak. Bu dönemde turizm gelirlerindeki artış eğiliminin süreceği, ihracatın gücünü koruyacağı, son dönemde uygulanan verimlilik odaklı politikalarla sanayi sektörü katma değerindeki artışın ivme kazanacağı, tarım sektörü katma değerinin uygulamaya konulacak tedbirlerle daha iyi performans göstereceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda 2020 yılında GSYH’nin yüzde 5 büyümesi hedefleniyor. İstihdamın da 1,1 milyon artması, işsizliğin yüzde 11,8’e gerilemesi planlanıyor. Ertelenmiş tüketim ve yatırımların devreye girmesiyle, özellikle yurt içi talepte artış öngörülüyor. Cari işlemler açığının da 9,6 milyar dolar olması, GSYH’ye oranının yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu arada gıdada fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve arz güvenliği için; soğuk depo zincirleri ile taşıma araçları modernizasyonu teşvik edilecek. Teknolojik seralar desteklenecek. Üretici birlikleri etkin hâle getirilerek, aracıların sayısı azaltılacak.