Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Ancak sektör temsilcileri, bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. BEE’O Genel Müdiresi Aslı Elif Tanuğur Samancı, tüketicilerin propolis alırken çok dikkat etmeleri gerektiğini belirterek “Ülkemizde Çin’den ‘propolis’ adıyla ürünler geliyor. Ama bazıları hiç propolis içermiyor. Hâlihazırda propolisin tebliği ya da kodeksi olmadığından denetimi de yapılamıyor” dedi. İTÜ ARI Teknokent’te, yerli ve doğal arı ürünleri üreten BEE’O Propolisi kurduklarını anlatan Samancı, “Sözleşmeli arıcılarımızı propolis konusunda eğittik. Malzeme desteği ile alım garantisi verdik. İyi arıcılık uygulamalarına dikkat ederek üretim yapmalarını sağladık ve elde ettiğimiz ham propolisi, patentli ürünlere dönüştürdük. Gıda, ziraat, kimya Mühendisleri, eczacı, biyolog ve diyetisyenlerden oluşan 30 kişilik uzman kadromuz ile elde ettiğimiz millî ürünler, benzerlerinden en az üç kat daha yüksek değere sahip. Tamamen yerli imkânlarla ve doğal ürettiğimiz için tercih sebebi oluyoruz” diye konuştu.

KOSGEB desteği ile kurulan BEE’O; 2 bin 500 sözleşmeli arıcısı ve 350 bin arı kovanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Anadolu propolisini bir dünya markası hâline getirmeyi amaçlayan ve şimdilik 13 ülkeye ihracat yapan şirket; son olarak dünyadan da rağbet gören “Arı Sütü, Kırmızı Ginseng, Propolis Shot” karışımını, ürünleri arasına ekledi.