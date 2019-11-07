Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistlerin yüzde 62’sinin Kuşadası, Bodrum ve Antalya limanlarına geldiğini belirten Global Ports Holding (GPH) CEO’su Emre Sayın “Türkiye kruvaziyer turizminin tekrardan yükselişe geçmesi için devletimiz ile birlikte ciddi efor sarf ettiğimiz bu dönemde Türkiye’nin en iyi kruvaziyer destinasyonu seçilmesi bizi çok sevindirdi ve daha da motive etti” dedi. Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kruvaziyer şirketlerinin Türkiye’yi rotalarına eklemesi için başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Sayın “Sektörün dünya çapında en önemli buluşma noktası, her yıl Miami’de düzenlenen Seatrade Cruise Global’dir. GPH olarak özellikle son üç yıldır bire bir görüşmeler ve etkinlikler ile bir bakıma Türkiye adına lobicilik yaptık. Bu yıl aynı zamanda Hamburg’da düzenlenen Avrupa’nın önemli sektörel buluşması Seatrade Europe’ta yoğun temaslar gerçekleştirdik. 2022 yılında ciddi bir yükseliş bekliyoruz” diye konuştu.