Kişi başı tasarruf ortalaması, İstanbul’da 37 bin 969 lira seviyesinde. İlk sıradaki İstanbul’dan sonra en fazla tasarruf eden şehirler, 24 bin 427 lira ile Muğla, 24 bin 262 lirayla da Ankara olarak sıralandı. Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı. Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 156 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak’ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği şehir 2 bin 213 lirayla Muş ve 2 bin 231 lirayla Ağrı oldu.
Kişi başına 16 bin 480 lira biriktirdik
07.11.2019 - 05:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de tasarruf mevduatları, yılın 9 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 351,4 milyar liraya yükselirken kişi başı tasarruf miktarı 16 bin 480 lira oldu. Geçen yıl 14 bin 359 lira biriktiren, nüfusu ise 82 milyonu aşan Türk insanının bu yıl yaptığı tasarruf kişi başı ortalama 2 bin 121 lira artmış oldu.
Etiketler : birikim,
661052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/661052.aspx
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