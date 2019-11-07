Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kişi başı tasarruf ortalaması, İstanbul’da 37 bin 969 lira seviyesinde. İlk sıradaki İstanbul’dan sonra en fazla tasarruf eden şehirler, 24 bin 427 lira ile Muğla, 24 bin 262 lirayla da Ankara olarak sıralandı. Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Eskişehir, Balıkesir, Kırklareli, Trabzon, Bursa, Isparta, Nevşehir, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Tekirdağ, Kocaeli, Burdur, Hatay, Bartın, Erzincan, Kayseri, Karabük ve Bolu olmak üzere toplam 34 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı. Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise 2 bin 156 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak’ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği şehir 2 bin 213 lirayla Muş ve 2 bin 231 lirayla Ağrı oldu.