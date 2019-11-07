Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siemens Gamesa Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesinin ilk türbin fabrikasının inşaatını İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bitirdiklerini müjdeledi ve “Yerli ve ithal üretim ekipmanları fabrikamıza gelmiş ve yerleşmiş durumda. Kasım sonu itibarıyla bu fabrika üretime hazır hâle geliyor olacak” dedi.

Çiçekliyurt, İzmir’deki fabrikada üretilicek nasellerinyıllık 100 adet olarak planlandığını, bunun ise yaklaşık 500 megavat elektrik üretebilecek potansiyele karşılık geldiğini söyledi. Çiçekliyurt “Fabrikamız 40 bin metrekare bir yerleşkede bulunuyor ve projenin tamamlanmasıyla 500 kişilik bir istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz “ diye konuştu.

Çiçekliyurt, faaliyete geçecek fabrikanın Türkiye’de ilk ve tek olmasının yanı sıra nispeten yeni ve gelişmekte olan bir sektörün gerçek anlamda oluşmasına somut katkı sağlayacağını işaret etti.