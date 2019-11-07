Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 274,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,50 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 767 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 787 liradan, 883 liradan alınan Yarım Ziynet 893 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (7 Kasım 2019 altın fiyatları)
07.11.2019 - 18:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,50 lira oldu. İşte 7 Kasım 2019 altın fiyatları...
Kaynak: İHA
Etiketler : çeyrek,altın,gram,tl,
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