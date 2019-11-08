Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’lerin üç yıl süreyle istedikleri zaman limitleri dâhilinde söz konusu destekten yararlanabileceklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Girişimciler, 12 aylık vadede sadece ana para ve 3,75 puanlık faiz veya kâr payı ödemesi yapacak, 18 aylık planlamada, faiz veya kâr payı oranı 4’e çıkacak” dedi. Palandöken, kredi üst limitinin 50 bin lira olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: Girişimcilik eğitimi alan 70 bin kişi bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Kredi de üst limit sadece girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 70 bin liraya kadar çıkabilmektedir. Başvurular ise KOSGEB tarafından belirlenen 3’ü devlet bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek ve teminat sıkıntısı çeken KOBİ’ler Kredi Garanti Fonu’na başvurabilecekler.”