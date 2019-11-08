Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Bünyesinde Manhattan Coffee, Big Kitchen ve Bob’s Kitchen markalarını barındıran Happy Moon’s gözünü dünya finans merkezine dikti. Yaklaşık 20 yıl önce Kadıköy’de ilk şubesini açan Happy Moon’s, finansın merkezi Londra’ya girmekte kararlı. Erken yaşta iş hayatına atılan Happy Moon’s Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu’nun aslında ilginç bir hikâyesi var. Aymutlu daha 16 yaşında çalışmaya hayatına girdiğini belirterek o günleri şöyle anlatıyor: O yaşlarda birçok yerde çalıştım ama hep kendi dükkânımı açmayı düşünüyordum. Kendi dükkânımı açmaya karar verdiğimde cebimde 40 bin TL vardı. İki sene boyunca cebimdeki 40 bin TL ile dükkân aradım. Sonunda şu an faaliyette olan ve aynı zamanda ilk şubemiz olan Kadıköy şubemizi buldum. 90 bin TL’ye devrediliyordu. Anlaşamadık. İki ay sonra dükkânın sahibi o kadar zor durumda kaldı ki, yeniden aradı ve konuştuk. 60 bin TL’ye anlaştık. 40 bini verdim kalan miktarı 5 bin TL’lik senetler yaptık. Bir ay iş olmadı. Menü ve dekorasyonu değiştirdik, yine olmadı. İncelemeler yaptık, iş yerlerine gittik, tanıtım yaptık. Tutundurmak biraz zaman aldı. Bayağı bir zorlansak da nihayetinde doğru işleri yaptık ve müşteriler beğendi, tekrar tekrar geldi. O popülerliği yakaladık.

YENİ ŞUBELER YOLDA

Kafe restoran konseptiyle özellikle öğrencilerin tercihi hâline geldiklerini dile getiren Aymutlu “Kadıköy mağazası tutunca ‘Niçin Bağdat Caddesi’nde açmıyorsunuz?’ diye baskılar oluştu ve biz de ikinci şubemizi Bağdat Caddesi’nde açtık. Burayı nasıl doldururuz diye düşündük. Yine orada da çok çalıştık müşterileri dinledik, değişiklikleri zamanında yaptık. İki senenin ardından da hafta sonları kuyruk olmaya başladı. İki sene bunun için mücadele verdik. 2007’de ise Fenerbahçe’deki şubemizi açtık. Ardından AVM’lerden bize gelen talepleri değerlendirmeye karar verdik ve zincir olarak büyümeye devam ettik. Kuruluşumuzun üzerinden 20 sene geçti. On altı yaşında bu sektöre girdim, 25 yaşında ilk dükkânımı açtım. Şu an 44 yaşındayım ve şube sayısı artık 28 oldu. Happy Moons olarak önümüzdeki sene beş yeni şube açmayı planlıyoruz. Bu sene sonuna kadar biri Akmerkez’de, biri Samsun’da ve biri de Gaziantep’te olmak üzere üç şube daha açacağız. Yurt dışı ve İstanbul dışındaki şubelerimiz franchise, İstanbul şubelerinin çoğu kendimize ait. Bu senenin sonunda 31 şubeye ulaşacağız. Yurt dışındaki ilk şubemizi ise bu hafta başında Bakü’de açtık. Bakü’ye ikinci bir şube daha açabiliriz” diye konuştu.

YURT DIŞINDA ZİNCİR OLMAK İSTİYORUZ

Orta Doğu’da franchise vermek istediklerini ifade eden Aymutlu, Londra üzerinden de Avrupa’ya açılacaklarını bildirdi. Aymutlu şunları kaydetti: Şu an en çok Londra’ya odaklanmış vaziyetteyiz. Fizibilitesini çıkardık, süreç devam ediyor. Yatırımcı ortak da alabiliriz, kendimiz de açabiliriz. Bu, oradaki değişkenlere bağlı. Kurguyu doğru yapmak ve biz yönetmek istiyoruz. İlk şubenin fizibilitesi 2 milyon sterlini işaret ediyor. Orada başarılı olursak Londra’dan sonra ABD’ye de diğer Avrupa ülkelerine de gitmek kolay. Türkiye’de zincir mağazalardan yurt dışına açılan var, onlardan biri olmak çok istiyoruz.

350 BİN LİRAYA FRANCHISE

Franchise bedellerinin 350 bin liradan başladığını belirten Aymutlu “Türkiye’deki metrekare maliyetimiz bin dolar. Giriş bedeli olarak da 350 bin TL alıyoruz. Şu ana kadar şube başına ortalama 4 milyon maliyetimiz var. En son Marmara Park ve Akaretleri açtık. Marmara Park AVM 4,2 milyon TL’ye mal oldu, Akaretler ise 4,4 milyon TL’ye... Şube başına yatırım genelde 4-5 milyon TL arasında oluyor” dedi.

YÜZDE 50 BÜYÜRÜZ

Hüseyin Aymutlu, 2018 yılında yüzde 56 büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek 2019’da da yüzde 50 büyüme beklediklerini söyledi. Aymutlu “2018’de müşteri sayısı 6,9 milyondu. Bu sene de söz konusu rakamı 8 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu senenin sonunda ciro hedefimiz ise 250 milyon TL. 2018’de 200 milyon TL civarındaydı. Bütün şubelerimizde yaklaşık iki bin çalışanımız var. Manhattan Cafe, Bob’s Kitchen gibi diğer markalarımızda çalışanlarla birlikte bu rakam 2.200’e ulaşıyor.