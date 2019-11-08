Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online Şube, müşterilerinin kurulum gerektirmeden kargo süreçlerini yönetmelerine ve kargo ile ilgili her türlü işlemi tek bir platform üzerinden kolayca yapabilmelerine imkân sağlıyor. Sisteme internet bağlantısı olan her yerden ulaşılabiliyor. Kargo gönderileri toplu gönderi datası (Excel) ile sisteme yüklenebiliyor ve bu data ile gönderi hazırlanabiliyor. Online Şube sayesinde devamlı yapılan gönderiler kaydedilebiliyor ve tekrar aynı bilgileri girmeden gönderi yapılabiliyor. Böylece gönderim işlemleri çok daha hızlı olabiliyor. Kargo gönderileri ile ilgili tüm raporlar özet ve detay olarak görüntülenebiliyor. Farklı kişilere kullanıcı adı ve şifre tanımlanabiliyor, sistemde yetkileri belirlenebiliyor. Adres defteri de oluşturulabilen sistemde, gönderi sırasında kayıtlı adreslere kolayca gönderi yapılabiliyor.

Diğer entegrasyon sistemleri ile koordineli olarak çalışabilen Online Şube ile e-Ticaret sitesi gönderileri ve web servis üzerinden gelen veri ile gönderi çıkışı sağlanabiliyor. Online ödeme yapılabilen Online Şube’de cari hesaplar da görüntülenebiliyor.