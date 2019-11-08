Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finansal danışmanların da incelemeleri sonrasında sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model ile, hizmet alımına karar verilecek. Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinin ardından, bu alanda deneyimli ulusal ve uluslararası stratejik oyuncular, sürece davet edilecek. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez “Kamu faydasını artırmak amacıyla ciroyu yükseltip maliyetleri düşürerek, at yarışları ve bahis oyunlarını dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.