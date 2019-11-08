Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl turizm ile alakalı basına 183 bin 948 haber yansıdığı tespit edildi. Yurtiçi turizminin basında konuşulma sayısı ise 117 olarak saptandı. Yurtiçi seyahat oranlarının azalmasının basının da gündeminde yer aldığı görüldü. Bunun yanında bayramda yapılan seyahatlerde gündemde yer alan başlıklar arasında oldu.

Seyahat başına ortalama 556 TL harcadık

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğinde yurtiçinde yaşayan hane halkından 15 milyon 697 kişinin seyahat ettiği görüldü. Bu sayının yüzde 64,9’unun yakınlarını ziyaret etmek amacıyla seyahat ettiği belirlenirken, ikinci sırada yüzde 26,6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile sağlığın yer aldığı saptandı. Seyahate çıkanların ortalama harcadığı tutar ise 556 TL oldu.