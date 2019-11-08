Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle 2015 yılından bu yana halk jürisinin seçimi ile gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması’nın sonuçları düzenlenen bir törende açıklandı. Bu yıl beşinci kez düzenlenen araştırmada Motosiklet kategorisinde yılın en cool markası Honda Motosiklet Türkiye oldu.

Cool Markalar Araştırması, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye'nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmada, Türkiye'yi temsilen 12 bölgeden 18-54 yaş arası kadın ve erkek 1000 kişi katılım sağlayarak ‘en cool’ buldukları markaları öncelikle kategori belirtmeksizin sonrasında ise belirlenmiş her bir kategoride herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazarak belirtti.