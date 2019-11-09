Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye’ye yönelik başlatılan kur savaşları kombi satışlarını vurdu. 1 milyonluk pazarda satışlar 800 bine düşerken, kasım ayı sıcakları ise bunun tuzu biberi oldu. 2019’un zor bir yıl olduğunu belirten Viessmann AŞ Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik, “2019’da 1 milyon adetlik toplam kombi pazarında yüzde 20 daralma bekliyoruz. Buna rağmen büyümemizi sürdürerek yüzde 1 pazar payı aldığımızı söyleyebiliriz. 2020’de sektörün yeniden büyümeye geçeceğini öngörüyoruz. Bunda faizlerin düşmesiyle birlikte konut satışlarında yaşanan artışın lokomotif olacağını söyleyebiliriz. Kombi sektöründe kasım-aralık ayları satışların arttığı en hareketli aylardır. Ancak bu yıl havaların da mevsim normallerinin çok üzerinde sıcak geçiyor olması nedeniyle beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Kasım ayı yavaş başladı” dedi. Türkiye’de üretimi her yıl her yıl yüzde 15 artırdıklarını belirten Çelik “Üretimden satışa ciromuz 50 milyon avroyu geçti, 100 milyon avroya ulaşmamız çok yakın. Türkiye’de konsolide ciromuz ise 100 milyon avronun üzerinde” diye konuştu.