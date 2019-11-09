Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşanan bu kriz, diğer otlu sebzelere de bulaştı. Marul, maydonoz, dereotu, tere gibi ürünlerin tüketimi hissedilir derecede azaldı. Talebin azalması fiyatları da geri çekti. Hâlen ıspanağın kilosu 1,5-2 TL arasında seyrediyor. İstanbul’da ortalama 3 TL olan marulun fiyatı 1,5 TL’ye, maydanoz ve dereotunun fiyatı da 1,5 TL’den 1 TL ve altına geriledi. Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yaprağı yenilen diğer sebzelerin satışlarında ciddi azalma olduğunu belirterek “Ispanak satışları zaten durmuştu. Diğer yeşilliklerde de yüzde 50 azalma var. Hâlbuki 15 gün önce ıspanak tüketiliyordu. İnsanlarımızın kafasındaki karışıklığa çözüm bulmalıyız” dedi.