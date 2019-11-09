Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapan Bakan Pekcan; ihracatın hemen her alanıyla ilgili kritik desteklerinin söz konusu olduğunu belirterek “Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettik. Yılın ilk 10 ayında dış ticaret dengesine 29 milyar 118 milyon dolarlık pozitif katkı sağlandı. İlk yarıda net ihracatın büyümeye katkısı 9,7 puan oldu. Mevcut iyileşmeyi belli ölçüde korumayı, bu amaca yönelik yapısal adımlarımızla ithalata olan bağımlılığı düşürmeyi ve ileri teknoloji içerikli ihracatı, üretimi artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Serbest bölgelerden ihracatın, 2019 Ekim sonu itibarıyla 16,1 milyar dolara çıktığını belirten Bakan Pekcan “İstihdam ise 73 bin 922’ye ulaşmıştır. Hedefimiz, yeni nesil İhtisas Serbest Bölgeleri kurmak. Üretilecek ilk yerli tarama sistemini de 2021 başında kullanıma almayı planlıyoruz. 2020 yılının ilk çeyreğinde, e-Ticaret resmî verilerini de açıklayabileceğiz” dedi.