Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de her yıl 11 Kasım’da düzenlenen Bekârlar Günü dolayısıyla yaşanan alışveriş çılgınlığı dünyayı sardı. Geçen yıl 30 milyar dolarlık satış yapan Çinli e-ticaret sitesi Alibaba, bu sene 37 milyar dolarlık gelir hedefliyor. Bir milyon yeni ürünün satışa çıkacağını açıklayan Alibaba, 17 bin markanın da satış öncesinde canlı yayın yapacağını duyurdu. Bekârlar Günü’ne Türkiye’deki tüm e-ticaret siteleri de yüzde 80’e varan indirimlerle eşlik ediyor. İşte o kampanyalar...

¥ Gittigidiyor, bu sabah saat 09.00’da başlayıp gece saat 23.59’a kadar devam edecek. Site, 17 farklı kategoride yüzde 75’e varan indirimler sunuyor. Kampanyada sepette ise % 15’e indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor.

¥ Trendyol, süpermarket, giyim, parfüm ürünlerinde yüzde 75’e varan indirimlere gidiyor.

¥ Modanisa.com’da ikinci ürün bedava.

¥ MediaMarkt, akıllı telefonlarda yüzde 20, notebooklarda yüzde 16, LED TV’lerde yüzde 22, kişisel bakım ürünlerinde yüzde 40’a varan indirimler sunuyor.

¥ Teknosa’da seçili akıllı telefonlarda yüzde 20’yi aşan indirimler sunuluyor. Kampanyada, Samsung M10 999 TL’den, Redmi Note 7 3/32Gb ise 550 TL’lik indirimle 1.749 TL’den satışa çıkıyor.

¥ Amazon.com.tr’nin Şahane İndirim Günleri’ne özel fırsatlar sayfasında Geox, Adidas, Puma, Koton, Levi’s, Braun, Lego, Oral-B, Tefal, Xiaomi, Apple, Bose, Nikon, Prima gibi birçok marka indirime gidiyor. Ayrıca özel 50 TL ve üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimat sunuluyor.

BUNLARA DİKKAT!

Alışveriş sırasında dolandırıcıların kurbanı olmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin...

¥ Akla mantığa uymayan indirimlere itibar etmeyin.

¥ e-Posta aracılığıyla harika bir teklif alırsanız, bağlantıyı mutlaka inceleyin.

¥ Güvenilir platformlardan alışveriş yapın.

¥ Dolandırıcılar sahte site kurup size tuzağa düşürebilir. Sitenin SSL sertifikasını kontrol edin.

¥ 3D Secure kullanın.

¥ Sanal kart limitini alışveriş tutarınız ile sınırlayın.

¥ Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmayın.

¥ Banka hesabınızı sık sık kontrol edin.