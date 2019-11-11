Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ACE of MICE Türk Hava Yolları (THY) isim sponsorluğunda, TÜRSAB Stratejik partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Antalya Tanıtma Vakfı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında Türk Hava Yolları'nın yoğun destekleri ile yurtdışı pazarından katılacak 230 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 3 gün boyunca, fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor. 2020 için artan sayıda uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan işbirlikleri sayesinde hem nicelik hem de nitelikli daha kaliteli bir 'hosted buyer' programıyla katılımcılar network’lerini genişletme imkanı bulacak.

Fuarın uluslararası MICE pazarlarındaki görünümünün ve konumunun yükseltilmesi noktasında belirlenen kapsamlı iletişim stratejisi çerçevesinde başta MICE ve etkinlik turizmi odaklı çalışan medya kuruluşları ve uluslararası derneklerle işbirlikleri genişletiliyor.

Sizi neler bekliyor?

Yapılan bilgilendirmeye göre, fuarın birinci günü olan 22 Ocak 2020 tarihinde, 41 ülkeden bin 500 MICE profesyoneli bir parti eşliğinde Klein’da bir araya gelecek. Artık bir marka haline gelmiş olan ‘AMEzing Parti’ her yıl ayrı bir konseptte düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası 'hosted buyerlar', katılımcı firmalar, konuşmacılar, uluslararası MICE dernek başkanları, basın mensupları, sanat, iş, cemiyet hayatı ve spor camiasından çok özel isimlerin davetli olduğu partide, video mapping şov, müzik grupları, DJ ve sürprizlerle dolu dans performansları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşatılacak.

Dünya’da ilk kez düzenlenecek olan ‘Production Talks’ Vestel ana sponsorluğu ile 700 kişi kapasiteli ICC Üsküdar salonunda etkinliğe özel olarak hazırlanmış dev sahnede 22-23 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

‘’Masters of Production Meets in Istanbul’’ mottosuyla yola çıkılan Production Talks, Olimpiyatlardan Eurovision’a, dünyanın en büyük konserlerinden, Broadway müzikallerine ve unutulmayan kurumsal etkinliklere kadar farklı projelere imza atan, ses getirmiş büyük organizasyonların oluşturucuları dünyada bir ilk olarak bir araya gelecek. Projelerinde en yeni teknolojilerle kreatifliği bir araya getiren öncü ve vizyoner isimlerden oluşan Production Talks konuşmacıları sunumlarında, hayranlık uyandıran projelerinin hayata geçişi ile ilgili detayları anlatmakla kalmayıp, prodüksiyon sektörünün önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceği ve şekilleneceği konusunda da önemli bilgiler verecek. Sadece Türkiye’den değil Avrupa, Orta Asya ve önümüzdeki dönemde World Expo ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi iki büyük etkinliği organize edecek olan Arap Yarımadası’ndan da bir çok katılımcının takip edeceği Production Talks, misafirlerin konuşmacılara soru sorabileceği ve sunum saatleri dışında birebir görüşme ve sohbet etme şansı bulabileceği interaktif bir etkinlik olacak.

İstanbul’un dünya MICE sektörü lideri olması için yapılması gerekenler ele alınacak

İstanbul’u liderliğe götürecek yol haritası için ICC Üsküdar salonunda dev sahnede 24 Ocak 20202 tarihlerinde Türkiye’de ilk defa İstanbul MICE Zirvesi düzenleniyor olacak. Turizm Medya Grubu başkanı Volkan Ataman moderatörlüğünde gerçekleştirilecek zirveye protokol, önemli incentive firmaları, pco’lar ve etkinlik ajanslarının yönetim kurulu başkanları, uluslararası zincir otellerin direktörleri, kongre merkezleri genel müdürleri, havalimanları genel müdürleri 5 ayrı oturumda ele alıyor olacak. ICVB koordinasyonunda gerçekleştirilecek convention breu oturumunda ise Londra ve Barcelona convention breu direktörleri ve Amerikan Express global iş geliştirme direktörü konuşmacı olarak kendi başarı hikayelerini paylaşıyor olacaklar. Konferans, şehrimizin gelişimi adına yapılması gerekenler ile Pazarlama ve konumlandırma altında iki başlık altında ele alınacak ve sonuç bildirgesi yayımlanacak.