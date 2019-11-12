Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanun teklifine göre, BDDK ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından katkı payı alamayacak. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Merkez Bankası, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek. Teklife göre, kanunla ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki ilişkileri, bu alanda oluşabilecek sorunların tespiti ve gelişim alanlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından izlenecek. Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracında topladığı fonları bankalar nezdinde açılacak hesaba aktarmak zorunda olacak.