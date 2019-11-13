Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bir vizyon projesi daha hayata geçiriliyor. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santralinin (HES) üç ay sonra enerji üretimine başlaması planlanıyor. Ağustos ayında su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, baraj gölünde su seviyesi 50 metreyi aştı. Depolanan su miktarı 600 milyon metreküpe ulaştı. 10,5 milyar metreküp suyun depolanacağı barajda, enerji üretimine üç ay sonra başlanması planlanıyor. 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sunacak.

HASANKEYF'E ULAŞACAK

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı “Su, kontrollü şekilde tutuluyor. Sene sonuna doğru bu suyun Hasankeyf’e ulaşmasını hedefliyoruz. Şubat 2020’de de türbinlerimizi çalıştırıp enerji üretimine geçeceğiz. Baraj gölündeki su miktarı, yaklaşık altı ay sonra 10,5 milyar metreküpü bulacak. Şu anda teknelerle dolaşmaya başlandı” dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da, barajın ülke için büyük önem taşıdığını söyledi. Durmuş “Altı türbinden enerji üretimi yapılacak. Bu sayede açığımız azalacak” dedi.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 32'Sİ HES'TEN

Temiz ve yenilenebilir enerji olan hidroelektrik santrallerinde (HES), bu yıl üretim rekoru kırıldı. Devlet Su İşleri ve özel sektör tarafından Türkiye’de işletmeye açılan HES’lerin ürettiği elektrik, 2019’un ilk 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kWh’ye ulaştı. Bu üretimin ülke ekonomisine katkısı, 19,8 milyar lirayı buldu. Böylece 3,5 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi. 2019 yılı itibarıyla enerji üretim kaynakları arasında HES’ler, ikinci kaynak konumunda bulunuyor. Kömür yüzde 36,3, HES’ler yüzde 31,5, doğalgazdan üretim ise yüzde 17,3 paya sahip...