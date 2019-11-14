Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığımız bütçesinin yüzde 54,5’ini bu desteklere ayırdık” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapan Bakan Pakdemirli, bu yılın sonuna kadar 16,9 milyar lira destek ödemesine ulaşacaklarını açıkladı.

Bu arada bankaların tarım alanında faaliyet gösteren firmalara kredi desteği, eylül sonu itibarıyla 105 milyar 266 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın sonunda krediler 100,3 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

Öte yandan sektörün ihracatı da önemli miktarda artış gösteriyor. Türkiye’den ocak-ekim döneminde 130 ülkeye, 2 milyon 716 bin ton yaş meyve sebze satıldı. Bir milyar 579 milyon dolar ihracat geliri elde edildi.