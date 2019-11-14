Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türklerin emlak yatırımı son 3 yılda 39 kat arttı. Karadağ Merkez Bankası verilerine göre bütün 2016’da 133 milyon avroluk gayrimenkul yatırımı alan ülke, 2017’de 147 milyon avro, 2018’de ise 182 milyon avro yatırım çekti. Türklerin bu ülkedeki emlak yatırımları ise 2016’da 634 bin avro olurken, 2017’de 6,8 milyon avroya 2018’de ise 25,1 milyon avroya yükseldi. Karadağ’da faaliyet gösteren Türk şirketi Mirnadom’un kurucusu Serkan Şahin, 2016-2018 arasında Türklerin yatırımlarının 40 kata yakın arttığına dikkat çekerek “İlgi özellikle sahil şeridine. Karadağ’a yatırım fırsatı sadece Türk yatırımcısı için değil tüm Avrupalı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bölgeye yatırım yapanlar arasında Rusya ve Türkiye daha erken davranarak bir adım öne geçse de İsviçre, Almanya, Avusturya ve İngiltere de yatırımlarını yoğunlaştırmış durumda” dedi.