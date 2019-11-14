Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL - Ekonomide yaşanan dengelenme ve konut kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına gerilemesi 2020 için umutları artırdı. Yaşanan olumlu rüzgârı arkasına almak isteyen Pasifik İnşaat, Emlak GYO ile birlikte Türkiye’nin tek parselde en büyük karma projesi Merkez Ankara için start verdi. Projede konutların yüzde 30’u daha şimdiden satılırken, toplam 4 milyar 195 milyon TL gelir bekleniyor. Projenin lansman toplantısında konuşan Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Hakan Gedikli, ülke ekonomisinde 2019’un ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin ivme kazandığını, makroekonomik değişkenlerde de iyileşmenin sürdüğünü anlattı. Gedikli, ekonomik verilerdeki iyileşmenin, faiz indirimlerinin ve konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesinin gayrimenkul sektöründeki ivmeyi hızlandırdığını belirterek “Özellikle son 3-4 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yöndeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlamaktadır. Yaşanan bu olumlu gelişmeler 2020 ve sonraki yıllarda Türk ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi” ifadesini kullandı.



BAŞAKŞEHİR İHALESİNE 1 MİLYAR LİRALIK TEKLİF GELDİ

Faizlerin düşmesiyle ipotekli satışların eylülde katlanarak arttığını dile getiren Gedikli, kısa süre önce Başakşehir’de gelir paylaşımlı bir ihale gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek “ihalenin ikinci oturumuna 4 firma katıldı. İhale bedeli gelen taleple birlikte 1 milyar 50 milyon liraya yükselirken 567 milyon lira idare payı teklif edildi. Piyasaya olan güven arttı. Yıl sonuna kadar birkaç ihaleye daha çıkacağız” dedi.

Emlak Konut olarak bugüne kadar başta İstanbul olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 133 proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Gedikli, vatandaşlara kaliteli konut ürettiklerini anlattı. Gedikli “Bugüne kadar 127 bin bağımsız bölüm yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm teslim ettik, yıl sonuna kadar 3 bin bağımsız bölüm daha teslim etmeyi amaçlıyoruz. 2020’de 15 bin bağımsız bölüme yakın teslim gerçekleştireceğiz” diye konuştu.