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Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
14.11.2019 - 10:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor! Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : mustafa varank,ekonomi,sanayi üretimi,
662512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/662512.aspx
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