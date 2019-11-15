Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMSF bünyesindeki Koza Altın İşletmelerinin Kaymaz Altın Madeni’ni ziyaret eden Bakan Varank; üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, döküm tesisinde incelemelerde bulundu ve işçilerle altın dökümü yaptı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve diğel ilgililer de Bakan Varank’a eşlik etti. Türkiye’deki altın üretiminin yüzde 30’unun Koza’dan olduğunu belirten Bakan Varank “Bu tesisler maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca işletiliyordu. Devletimize geçtikten sonra her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kâr etti. Madenler ülkemiz açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor” dedi.