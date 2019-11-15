Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış kaydetti. Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 3,3 artış dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Sanayi üretimi yıllık bazda, 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki gelişmeler, gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor. Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven Endekslerinin tümünde yukarı hareket var. Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor” dedi. AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi de şunları söyledi: Millî gelir pozitif bölgeye geçebilir. Büyüme eğiliminin ne ölçüde güçlenebileceğini finansal koşullardaki gevşemenin kalıcılığı, bankacılık kredi hacmindeki yükselişin ne kadar korunabileceği ve dış talep belirleyecek.