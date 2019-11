Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Gıda güvenliği konusunda yanlış yapana nefes aldırmayacağız” dedi. Bakan Pakdemirli önceki gün, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonunda gıda güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

TAĞŞİŞ İFŞA EDİLECEK

∂ 2018’de 1 milyon 124 bin 918, 2019 yılında ise Ekim ayı itibarıyla 985 bin 188 adet gıda denetimi yapıldı.

∂ Yedi bin uzman personelle kontrol ve denetim ordusu oluşturuldu. 138 adet kamu ve özel laboratuvarda gıda analizi yapılıyor.

∂ Sağlıksız gıda üreten taklit ve tağşiş yapan gıda firmalarını kamuoyuna ifşa ediyoruz.

∂ İki bin 444 parti ürün taklit-tağşiş kapsamında, 372 parti ürün ise içerisinde bulunmaması gereken unsuralar nedeniyle ifşa edildi.

∂ 2023 yılında ithal et işini bitireceğim. 2022 de olabilir. Bugün itibarıyla benim bir ihtiyacım yok. Et ve Süt Kurumu ithal eder, bunun dışında kimsenin et ithal yetkisi yoktur.

MGK’DA SUNUM İSTİYORUZ

Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz aylarda gıda güvenliği konusunun, Millî Güvenlik Kurulunda (MGK) yer almasını belirtmişti. Tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Pakdemirli “MGK toplantılarından birinde biz de gıda güvenliği sunumu yapmak istiyoruz. Bunun da hazırlığını yapıyoruz. İhtiyaçlar hiyerarşisinde en başta gıda var” demişti.