Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada İTO Meclisi Kasım ayı toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu misafir ettiklerini belirtti. Avdagiç, "Bakanımızın Meclis toplantımıza katılması, iş dünyasına verdiği değeri göstermesi bakımından önemlidir. İhracat rekorlarında, üretim artışlarında, iş dünyasının yanı sıra onlara güvenli ortamı sağlayan güvenlik güçlerimizin de katkısı büyüktür" diye konuştu.

"Üretimin çarkları tıkır tıkır işliyorsa, biz bunu güvenlik güçlerimize de borçluyuz" diyen Avdagiç, ticaret için gerekli güvenli ortamı sağlayan Bakan Soylu nezdinde tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2018 Ağustos’undan itibaren yaşadığımız ‘ekonomik’ saldırıdan bu yana tam 15 ayı geride bıraktık. Bu 15 ayda ekonomi yeniden dengelenmeye başladı ve daha da önemlisi, yeniden dengelenme süreci ekonomide bir ‘ani duruş’a yol açmadan sağlandı" dedi.

"Döviz cephesinde istikrarlı bir seyre gelindi"

Şekib Avdagiç, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinin bir toparlanma içinde olduğunu vurgulayarak, "Yönümüz kesinlikle yukarı doğrudur. Altını çizerek bir daha vurgulamak isterim: Türkiye için en kötü senaryo geride kalmıştır. Yeni Ekonomi Programı tahminlerine göre, ekonomik büyümenin 2018 yılındaki yüzde 2.8 seviyesinden 2019 yılında yüzde 0.5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. 2020’de ise 2018’in performansını da aşacak bir büyümeyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, "Cari dengede 57 milyar dolar açıktan 5 milyar dolar fazlaya geçtik. Şirketlerin döviz risklerinde sağlıklı bir gerileme sağlandı. Banka dışı şirketler kesiminin döviz açık pozisyonu 40 milyar dolara yakın azalarak, 184 milyar dolara geriledi. Bunlar yapılırken 10 milyar dolar uzun döviz pozisyonu korundu. Faizler 10 puan aşağıya çekildi. Enflasyon, yükseldiği yüzde 25 tepe noktasından 8,5’lara geriledi. Döviz cephesinde istikrarlı bir seyre gelindi” diye konuştu.

İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Bakan Soylu’ya ziyareti anısına yaprak üzerine Ayet-el Kürsi yazılmış bir tablo hediye etti.