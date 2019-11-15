Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Business, Türkiye’nin dört bir yanında 247 mağazasıyla milyonlarca müşteriye hizmet sunan Atasun Optik’e Vodafone MPLS VPN (Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama - Sanal Özel Ağ) ve Vodafone Bulut Santral altyapısı kurdu. Vodafone Business, Atasun Optik’in tüm altyapısını VPN teknolojisi ve 4.5G Yedeklilik ile merkezileştirirken, aynı zamanda analog olan santral altyapısını da buluta taşıyarak, tüm mağazaların IVR (Sesli Yanıt Sistemi) anonslarıyla karşılanmasını, çağrı raporlarının alınabilmesini ve ses kayıtlarının saklanmasını sağladı. Vodafone Business çözümüyle daha güvenli ve merkezi bir altyapıya kavuştuğu belirtilen Atasun Optik, müşteri etkileşiminde de önemli iyileşme sağladığı kaydedildi.

Yalın Özcan: "Altyapı çözümlerimizle kurumlara rekabet avantajı kazandırıyoruz"

İşletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını belirten Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan, şunları söyledi: "Vodafone Business olarak, gelişen teknolojilerle yeniden şekillenen dünyamızda, müşterilerimizin iş süreçlerini akıllı çözümlerle desteklemeye, verimliliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sunduğumuz çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. Optik sektörünün deneyimli markası Atasun Optik, altyapısında performans ve güvenlik sorunları yaşıyordu. Vodafone Business olarak sunduğumuz sanal ağ ve bulut santral çözümleriyle Atasun Optik’in iletişim altyapısını daha merkezi ve güvenli bir yapıya kavuştururken, müşterilerinin mağazalara erişimini de kolaylaştırdık. İş dünyasının dijital iş ortağı olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamayı sürdüreceğiz."

Orkun Süer: "Yenilikçi ve teknolojik bir çözüme ulaşmak en büyük gerekliliklerden biri”

Atasun Optik Bilgi Teknolojileri Direktörü Orkun Süer ise şöyle konuştu: "Türkiye’nin dört bir yanında 3 milyonu aşkın müşterimize hizmet verirken hızlı ve güvenli bir iletişim ağına sahip olmak bizim için çok önemli. Hızla büyüyen perakende sektöründe dijitalleşmenin önemi her geçen gün artarken yenilikçi ve teknolojik bir çözüme ulaşmak en büyük gerekliliklerden biri. Vodafone ile yaptığımız dijital iş ortaklığı sayesinde, daha güvenli bir altyapı ile performansta önemli bir iyileşme sağladık. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda onlara daha hızlı, kesintisiz ve verimli hizmet sunarak iletişimimizi bir adım daha öteye taşımaya devam edeceğiz."

Güvenli ve kesintisiz iletişim sağlıyor

Yapılan bilgilendirmede; Vodafone MPLS VPN çözümüyle, şirketlerin farklı bölgelerde bulunan ofis, bayi, acenta veya distribütörleri güvenli bir altyapıyla birbirine bağlanarak kesintisiz veri, ses ve görüntü iletişimi sağlayabiliyor. Vodafone MPLS VPN omurgası üzerinde farklı servis kalitesi politikaları uygulanabiliyor, kritik uygulamalar önceliklendiriliyor, daha çok kapasite ayrılarak kullanıcı memnuniyeti ve iş sürekliliği en üst düzeyde tutuluyor. Hizmet bileşenleri, merkezi yönetim sistemleri ile 7x24 izleniyor ve herhangi bir arıza durumunda otomatik alarmlar ilgili uzmanlara iletilerek proaktif yönetim sağlanıyor. Vodafone MPLS VPN, kullanıcılara güvenlik, hız, esneklik, ölçeklenebilirlik ve kolay yönetim avantajları sağlıyor.