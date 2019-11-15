Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,18'e geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,13 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,82'ye geriledi. Aralık ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 0,93'ten yüzde 0,72'ye indi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 12,69'dan kasımda yüzde 12,18'e düştü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 11,18'den yüzde 10,46'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,76'dan yüzde 9,16'ya geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473'ten 5,9055'e indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4097'den 6,3239'a düştü.

Bir önceki anket döneminde eksi 852,2 milyon dolar olan olan yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi, bu dönemde 585,8 milyon dolar cari fazla şeklinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde eksi 12,8 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi de bu anket döneminde eksi 13,3 milyar dolar oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14 oldu

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,09'dan yüzde 0,3'e, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 15,86'dan yüzde 13,83'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11,22 olarak kayıtlara geçti.