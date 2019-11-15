Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (15 Kasım 2019 altın fiyatları)
15.11.2019 - 17:33 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! (15 Kasım 2019 güncel altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,gram,altın,son durum,
662803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/662803.aspx
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