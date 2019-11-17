Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Özellikle Rusya’dan gönderilen ürünler kamuoyunda sıkça tartışılırken, üreticilerin ve ihracatçıların bu durumdan ders çıkarmadığı görülüyor. Bunun son örneği Bosna Hersek’te yaşandı. Bosna Hersek, Türkiye menşeili 21 ton mandalinayı ülkeye sokmadı. İzin verilen seviyenin üzerinde pestisit kalıntısına (kimyasal ilaç) rastlanıldığı için mandalinaların ithalatına izin verilmediği ortaya çıktı. Ayrıca gönderilen mandalinalarda son bir yıl içinde üç defa ‘kabul edilebilir’ seviyenin üzerinde pestisit çıktığı da öğrenildi. Bu durumun ülke imajını ve Bosna Hersek pazarında önemli paya sahip olan Türkiye’yi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Türk yetkililer, ürünlerde kalıtsal maddenin rastlanılması üzerine, Bosna Hersek’e yapılan yaş meyve ve sebze ihracatlarında, kontrol şartlarına uyulmasını istedi.

BAKANLIK EYLEM PLANI HAZIRLAMIŞTI

Meyve ve sebze ihracatında yaşanan bu son gelişme öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Meyve ve Sebze İhracatı İçin Bitki Sağlığı ve Karantina Eylem Planı hazırlayarak üreticileri bilgilendirmişti. Bakanlık, hazırlamış olduğu eylem planında, ürünlerin geri dönmemesi için uyulması gereken kuralları belirlemişti. Üreticilerin ve ihracatçıların uymadığı Eylem Planına göre; alanlarda yetiştirme döneminde veya hasat döneminde çürümüş meyve bulunuyorsa bulaşmaması için sahadan uzaklaştırılacak. Buna ek olarak zararlı organizmalarla mücadele konusunda ülkelerin mevzuatına uyulacak. Paketleme konusunda ise ürünler üretim, hasat, paketleme ve ihracat aşamalarında karantina ve gıda güvenliği açısından takip edilecek.

Öte yandan, Bosna Hersek’ten 21 ton mandalina geri dönerken, geçtiğimiz günlerde yine 21 ton mandalina Rusya’ya giremedi. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı’na bağlı uzmanlar, yaptıkları denetimlerde ülkeye girecek olan mandalinaların hem İstanbul çıkışlı olduğu hem de ABD menşeili olduğunu tespit etti. Yetkililer, yanlış etiketleme yapılması üzerine el koydukları 21 ton mandalinayı imha etti.