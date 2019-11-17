Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Daha önce 22 Kasım’a kadar ön başvuruların tamamlanması gerektiği söylenirken bu süre şirketlerin talebi doğrultusunda uzatıldı. Ön başvuruların 6 Aralık’a kadar alınmaya devam edeceği belirtildi. Çağrı kapsamında 56 öncelikli ürün bulunuyor. Bu ürünler arasında asansörler, vakum pompaları, demirden makaralı zincirler, çeşitli kompresörler, filtreler, şişe ve kutu doldurma makineleri, forkliftler ve otomatik dikiş makineleri gibi ürünler yer alıyor. Bu ürünlerin üretimini amaçlayan yatırım projeleri için başvuru yapılabilecek.

Yatırım tutarı 10 milyon liranın üzerinde olan ve yapmayı hedeflediği ürün ‘Öncelikli Ürün’ listesinde yer alan projelerin kesin başvuru yapması istenecek. Çağrı kapsamında stratejik yatırım desteği ve proje bazlı destek verilecek. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 31 Mart 2020’de uygun görülen yatırımlar desteklenmeye başlayacak.