Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım Orman Şûrası, 15 yıl aradan sonra ilk defa toplandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başkanlığında “Ortak Akıl Buluşması” temasıyla toplanan şurada tarımın yol haritası çizilecek. Şuranın açılışında konuşan Pakdemirli, 50 binden fazla muhtarla temasa geçildiğini, 7 binden fazla paydaşla buluştuklarını anlattı. Şura için oluşturulan 21 çalışma grubundaki katılımcı sayısını 2 bin kişiye çıkardıklarını belirten Pakdemirli, 83 günde 200’ün üzerinde toplantı yapıldığını bildirdi. Pakdemirli burada alınan kararların Türkiye’nin 25 yılına ışık tutacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Sürdürülebilir üretimle Türkiye’mizi nice nice 100 yıllara hep beraber taşıyacağız. Tarım Orman Şurası ile geleceğimizde inşallah yeni bir dönem başlayacak. Zira bu şura bir sonuç değil, başlangıçtır. Tarım, tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak ve bu nüfusun beslenmesi için mevcut gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Benzer bir tablo, ülkemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla burada çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin eli, sizlerin emeğiyle Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız.”

Pakdemirli, gençlerin tarıma özendirilmesi, girişimci kadınların da daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü ben çok iyi biliyorum ki beyler hiç kusura bakmasın, o tarlalarınızda siz bir saat çalışıyorsanız, hanımlarınız üç saat çalışıyor. Toprağımız bereketli, suyumuz kaliteli, işlenen tarım arazimiz ülke yüzölçümünün üçte biri. İşte bu hazine işlemeniz için, üretmeniz için sizleri, siz gençlerimizi bekliyor. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Yani bizim zehir gibi bir gençliğimiz var. İşte bunun için gelin, tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş dalına dönüştürelim. Şırnak’ta sütü işleyerek değer katan ve bununla yöresine istihdam sağlayan Zahide kızımız size ilham olsun. Yozgatlı Hacı Ömer Ağabey’iniz, imkânsızlıklardan imkân çıkarmak nedir, sizlere öğretsin” dedi.