Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tür çılgınlıkların vatandaştan çok firmalar için fırsat olduğunu söyleyen Palandöken “Yüzde 90’lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Bir malın maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni, ancak metotları hep aynı. Önce şişir sonra indir. Ürünlere birkaç ay öncesinde üç beş katı etiket yapıştırıp yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz indirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Herkes alıyor ben de almalıyım düşüncesine kapılmamalı. Sadece değişen kampanyanın ismi. Ama sonuç hep aynı. İhtiyaç fazlası ürün ucuz bile olsa pahalıdır. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor. Vatandaşlarımız yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli” dedi. ANKARA İHA