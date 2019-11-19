Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pasha Balloons tarafından tasarlanıp üretilen yerli sıcak hava balonu, sektöre önemli katkı sunacak. Türkiye genelinde farklı alanlarda uçuş yapan 230 balonun yıllık bakım maliyeti, yaklaşık 3 milyon avro seviyesinde bulunuyor. Elde edilen yerli kabiliyetle, onarım giderleri için yapılan harcama azalacak. İlerleyen süreçte senede 60 balonun üretilmesi hedefleniyor. Değeri 80 bin avro olan balonun ihraç edilmesi de planlanıyor. Yerli sıcak hava balonuna Katar, Umman ve İran’ın yanı sıra bazı Afrika ülkelerinden talep olduğu belirtildi.