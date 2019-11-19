Dolar - euro kaç TL? 19 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...
Dolar, 19 Kasım 2019 sabahında 5,7341 lira alış fiyatı, 5,7361 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,3509 lira alış fiyatı, 6,3565 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar ve euro'da son durum ne! (19 Kasım 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
19.11.2019 - 08:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum ne! İşte 19 Kasım 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro kaç TL? 19 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...
Etiketler : dolar,euro,son durum,
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