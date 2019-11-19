Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 19 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...

Dolar, 19 Kasım 2019 sabahında 5,7341 lira alış fiyatı, 5,7361 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,3509 lira alış fiyatı, 6,3565 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.