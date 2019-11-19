Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IDC Türkiye Yapay Zeka, Analitik ve RPA Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, Yurtiçi Kargo'ya iki ödül birden verildi. İnovasyon kategorisinde YK E-Kimlik ve YK Game projeleri, ikincilik ödülüne layık görüldü.

Geceden iki ödül ile birlikte ayrılmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yurtiçi Kargo Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dursun Dinçer: "Şirket olarak, mobil teknoloji alanlarında uzmanlaşmış kadromuz ile geleceğe yönelik üretici çözümler, kargo sektöründe ilkler ve müşteri odaklı hizmetler oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz YK E-Kimlik ve YK Game projelerimiz ile ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hem e-ticaret müşterimizin hem de nihai tüketicilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve kargo sektörüne yeni bir vizyon katmak için inovasyon adımlarına hız kesmeden yeni projelerimizle devam edeceğiz." dedi.



AR-GE departmanı tarafından TÜBİTAK destekli geliştirilerek 'inovasyon' kategorisinde ikincilik ödülünü alan YK E-Kimlik projesi ile Yurtiçi Kargo, sahte kimlik ile teslimat işlemlerinin önüne geçiyor. ‘E-kimlik (çipli) doğrulama sistemi' sayesinde ise kimlik sahibini otomatik olarak tanıyor ve gönderileri sahibine güvenle teslim ediliyor.

Türkiye'de ilk defa kargo sektöründe kullanıldığı belirtilen ve IDC Türkiye Yapay Zeka, Analitik ve RPA Teknoloji Ödülleri İnovasyon kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen YK Game ile tüm Yurtiçi Kargo kuryeleri bir yandan mobil cihazları daha yaygın olarak kullanıldığı kaydediliyor. Diğer yandan söz konusu oyunlaştırma içerisinde geliştirdikleri ödül sistemi ile oyunlaştırmada yer alan tüm şube ve acente çalışanlarının motivasyonları artırıldığı açıklandı.