Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, tüm sektörel oyuncuların ortak talep ve beklentileri doğrultusunda yeni saha uygulamalarının önünün açıldığını belirterek “Mini YEKA ihalelerinde de küçük kapasitelerde yapılacak yarışmaların yüksek rekabet ortamında geçeceğini ve bu yatırımların 2021-2022 yıllarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesiyle güneş enerjisi sektörü 650 milyon dolar yatırım çekecek” dedi. Kaleli, aralıkta ilan edilecek 1000 megavat kapasiteli mini güneş enerjisi YEKA ihalelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Güneş enerjisi kurulu gücünün geçen ay sonu itibarıyla 5 bin 592 megavata ulaştığına işaret eden Kaleli, önemli sayıda yerli üreticiyle sanayi anlamında gün geçtikçe geliştiklerini anlattı. Kaleli, bu gelişmelerle yıl sonunda, lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi kapasitesinde toplam 950 megavatlık kurulum, 750 milyon dolar seviyesinde de yatırım beklediklerini bildirdi.

HÜCRE FABRİKALARI YOLDA

Kaleli, uygun tarife garantisiyle projelerin desteklenecek olmasının gelecek yıllarda finans sektörünün en az bu dönemdeki kadar hareketli olacağının kanıtı olduğunu ifade etti.

YEKA ihaleleri dışında, ayrıca girişimciler tarafından kurulan ve kurulması devam eden 2 hücre üretimi fabrikasının da yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Kaleli, şunları kaydetti:

Hücre üretimi noktasında teşvik alan projeleri de eklediğimizde 5 hücre fabrikası için sektör paydaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Panel ihracatımız başladı ve hücre ihracatımız da yapımı devam eden fabrikalarımızın tamamlanmasıyla kısa sürede başlayacak. YEKA projeleriyle güneş enerjisi yerli sanayisi gelişimini sürdürecek. Yeni kapasitelerle birlikte üretilen ürün kalitesi de en üst standartlara ulaşacak.