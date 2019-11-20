Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi yaşadığı bütün şoklara rağmen hızla toparlanırken, yabancı yatırımcılar da rotayı yeniden içeriye çevirdi. Özellikle Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından borsada hisse senetlerine hızlı giriş, döviz ve faizde düşüş gözlendi. Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilen operasyonun başarılı şekilde yönetilmesi, ABD ile ilişkilerin normale dönme sürecine girmesi ve piyasa dinamiklerinin bütün bunlardan zarar görmesinin engellenmesi üzerine, iç piyasada riskler hızla geriledi. Zaten uzunca süredir oldukça hırpalanan borsaya hücum eden yabancılar da, son altı haftada yaklaşık 1,4 milyar dolarlık hisse senedi aldı. Yabancıların ekim başında 29 milyar dolar civarında seyreden hisse senedi portföyü, 30,4 milyar dolara kadar yükseldi.

Bu süreçte borsa endeksi 93 binli seviyelerden yükselişe geçerek 107 bin puana kadar çıktı ve yüzde 15 değer kazandı. Dolar 5,95 TL sınırından 5,69’a geriledi. Gösterge faiz de hızla düşerek, yüzde 12’lere demir attı. Analistler, piyasada olumlu havanın devam etmesini bekliyor.

BORSA HÂLÂ UCUZ

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte; sabit getirili menkul kıymet ve değerli metallerden çıkan paranın, hisse senedine girdiğini belirterek “Dünyada negatif faizde işlem gören tahvil stoku, üçüncü çeyrek sonunda yüzde 18 azalarak 12 trilyon dolara çekildi. Bu para, doğrudan gelişen ülke hisse senetlerine giriyor. Bizim borsamıza da bu, güzel bir tema olarak yansıdı. Borsa İstanbul hâlâ dünyanın en ucuz borsası. Kısa vadede teknik olarak 108-111 bin aralığı görülüyor. Herkesin bu ralliye inandığını görüyorum. Hisse senedine yerli yatırımcının ilgisi artıyor, yabancı da alımı sürdürüyor. Dolar bazında iki sent, lira bazında 120 bini rahatlıkla kırabilmemiz lazım. Çünkü küresel bazda çok önemli ve pozitif gelişmeler var” dedi.

Gedik Yatırım da, küresel risk iştahının artması ve TL varlıklara yönelik algının iyileşmesinin, piyasaları desteklediğini belirtti. Yapılan açıklamada “Teknik görünümün pozitif. Borsada 106 bin üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Öncelikle 110 bin seviyesi hedeflenebilir” ifadesine yer verildi.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da şunları söyledi: BİST100 endeksi, olumlu gelişmelerin etkisiyle 19 ay önceki fiyatını yakaladı. Üstelik bu rallide genele yayılan bir yükseliş söz konusu. Bu yüzden ‘yatırımcılar mutlu’ diyebiliriz. Sosyal medyada da BİST’in başarısı gündem oldu. Artık herkesin gözü borsada. 107.500-108.000 aralığı dinlenme yeri olabilir. 106 bin üzerinde tutunmak önemli olacak.