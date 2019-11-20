Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin EYT’lilerle ilgili sorularını cevaplandıran Selçuk, şunları söyledi: “Benim elimde on küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir değil. Emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesi işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 48. Onlar 65 yaşını bekleyecek değiller. Bunlar kademeli olarak emekli olacak. EYT’li kesimin yaklaşık yarısı şu anda 657 kapsamında. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş. 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalı için 2048’de sağlanacak. O yıla kadar bütün emekliler kademeli olarak belli yaş aralıklarında emekli oluyorlar.”